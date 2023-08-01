副總統、民進黨2024總統參選人賴清德日前一句「走入白宮」，不只引起台灣各界關注，傳出美國也有意見，賴辦卻稱沒收到美國的關切，不過國民黨立委江啟臣昨（7/31）日透露美國人的想法，狂酸賴辦說廢話，「你當然不會收到關切，人家哪會打給你 ，他們一定打給蔡英文」。

江啟臣在昨（7/31）日播出的網路節目《今天誰來沛》中，聊到賴清德日前喊「走入白宮」一事，江表示在台海議題上，美國有自己的國家利益要顧，因此會關切所有台灣候選人的主張，若有言論觸碰到美方的底線，甚至違背到他們的國家安全與利益，那就必須反應或澄清。

江啟臣指出，美方對台灣總統、台灣政府的期待就是「可預測」、「沒意外」，對於賴清德喊出「走入白宮」一事，美國一定是打給總統蔡英文，詢問副總統的發言是否為代替她所講，「所以賴辦說沒收到關切，廢話！你當然不會收到關切，人家哪會打給你，他們一定打給蔡英文。」

「賴清德已經忘記他自己是副總統！」江啟臣認為，賴如今只把自己當成候選人，才會在喊出這種話後還認為沒有問題，但從此事就可知道，所謂的「蔡規賴隨」不只美國人會質疑，蔡英文也同樣會有所懷疑，「如果蔡英文支持這樣的說法，那也不用等到賴清德講啊，蔡英文自己早就講了，甚至有時候是不講，直接做都有可能」。