北京日報用戶端1日報導，7月29日以來，受颱風杜蘇芮影響，京津冀地區普降大到暴雨。永定河上游的北京市齋堂水庫在7月30日提前進行了預洩，7月31日洪峰形成後，北京市第一次動用了1998年建成的滯洪水庫蓄洪，最大限度發揮蓄洪調峰作用。目前河道向下游控洩流量700立方米／秒，最大限度地減輕對下游地區的影響。此外，河北省也啟用大清河蘭溝窪蓄滯洪區分滯洪水。

報導稱，截至7月31日18時30分，北京地區平均降雨量210.1毫米，其中永定河流域平均降雨量262.5毫米，最大降雨在門頭溝高山玫瑰園，雨量達692.7毫米，最大雨強豐台千靈山111.8毫米／小時，整體降雨情況超過了2012年「7·21」特大暴雨。永定河流域降雨多、雨強大、洪峰高，攔河閘最大洪峰達到3750立方米／秒。

大陸國家防總、水利部、海河防總統一指揮、調度下，京津冀地區水利、水務部門高頻次共用資訊、共同研判，按照「上蓄、中疏、下排」原則科學調度洪水，通過預報、預警、預演、預案，科學研判雨水情。採取預報預洩、蓄滯洪區應用、幹流支流錯峰等措施，統籌上下游、左右岸，最大限度地減少洪水對全流域的整體影響。

永定河上游的北京市齋堂水庫在7月30日提前進行了預洩，7月31日洪峰形成後，北京市第一次動用了1998年建成的滯洪水庫蓄洪，最大限度發揮蓄洪調峰作用。目前河道向下游控洩流量700立方米／秒，最大限度地減輕對下游地區的影響。

目前，降雨還在繼續，後續仍將產生大量洪水，在水利部、海河防總的統一指揮下，京津冀地區將積極協同、共同研判、科學調度，最大限度減少洪水危害。

此外，根據北拒馬河、琉璃河、白溝河當前水情，綜合考慮上游來水情況，河北省決定於7月31日23時30分啟用蘭溝窪蓄滯洪區分滯洪水。

蘭溝窪蓄滯洪區地處大清河水系北支中游，面積228平方公里，滯洪量3.23億立方米，為大清河系北支超標準洪水滯洪窪澱，承擔分滯白溝河、南拒馬河洪水，減輕雄安新區防洪壓力的重要任務。

蘭溝窪蓄滯洪區啟用前，大陸水利部已向河北省水利廳下發通知，要求做好區內人員轉移工作，應撤盡撤，應撤必撤，達到啟用條件後，按照有關規定及時運用蓄滯洪區，同時做好蓄滯洪區圍堤隔堤、安全區圍堤等巡查防守工作，確保蓄滯洪區及時安全有序運用和群眾生命安全。