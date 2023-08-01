新台幣在7月累計貶值2.95角、月線連4黑後，今日開盤仍貶值4分、為31.470元。

分析師指出，台股開高走低，AI概念股近期過熱，晨盤持續回檔整理，預估短線仍難掙脫整理的泥淖。近期外資及本土法人在現貨市場站在賣方立場，外資在期貨未平倉多單大降，可以看出法人偏向保守的態度，加上短期均線跌破、融資餘額維持高檔，預期指數短線恐將出現整理格局。

盤面上，台積電以平盤開後，力守在平盤上方，AI概念股表現疲軟，緯創跌停板開開關關、廣達(2382)大跌5%、技嘉(2376)跌逾1%；創意(3443)鎖在跌停板1475元；面板族群見多頭火種，群創(3481)、友達(2409)表現勝過大盤；智邦(2345)開盤跳空漲停，目前維持6%漲幅。台塑四寶今日人氣頗旺，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)及台塑化(6505)聯袂揚升。

分析師指出，以過去10年的歷史經驗來看，8月台股以鋼鐵表現最好，上漲機率高達8成左右，而水泥、金融、半導體、通信網路及、半導體平均上漲機率約6成，電腦周邊、食品、玻陶、生技股上漲機率僅有2成，表現相對弱勢，預期原物料族群有機會出現跌深反彈。

以技術面來看，台股7月的月線收紅，月K線連續3個月收紅，但是，目前整體月KD指標已至80附近超買區，依月線近期收紅最多就是3個月來看，分析師預期，8月的月線想要持續收紅機率降低，目前台股反彈已經接近去年高檔區，而7月的月成交量不及當時的水準，月線恐有高檔的疑慮。