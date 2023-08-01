卡努颱風位於台北東方海面上，氣象專家賈新興表示，最新各國路徑預測，周四、五卡努速度減慢開始北轉，往台灣東北跑，如果太晚北轉暴風圈有機會掃到台灣北部海域，氣象局可能發海警。氣象達人彭啟明甚至指，若颱風轉慢一點或煞不住，可能暴風圈就碰到東北角陸地。

賈新興今天在臉書、YouTube提到，中颱卡努今、明兩天穩定朝西北西方向往那霸前進，周四、五（3、4日）速度慢，路徑有變化，但各國預測北轉的時間點都不同，路徑不確定性範圍很大，且南北邊高壓很強，歐洲模式預測北邊高壓周六才會減弱，颱風才往東北跑，這時暴風圈有機會掃到台灣北部海域，會發海警，要等明天才能較清楚對台灣的影響。

彭啟明也在臉書表示，根據颱風預測路徑圖顯示，颱風周五向右轉、北上往日、韓，但開車要90度右轉轉彎，也不可能正 90 度，以前有太多類似情境，都是受到不同方位的環流力量拉扯，轉慢一點或煞不住可能暴風圈就碰到東北角陸地了，目前還有修正空間，要繼續觀察。

賈新興表示，周三至周五（2至4日）受卡努颱風外圍環流影響，清晨嘉義以北有局部短暫雨，午後中部、南部及花蓮有局部短暫雨；周四嘉義以北有陣雨，宜蘭局部雨，周五全台有雨，中部、南部有局部較大雨勢。5至10日環境吹西南風，苗栗以南有雨，宜花午後有局部短暫雨。提醒4至6日西南部沿海漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌、局部淹水等現象。