2024總統大選剩下約半年時間，各政黨參選人都在如火如荼的備戰，而民眾黨參選人柯文哲更是喊出前高雄市長韓國瑜的「金句」，一句「新潮流不倒，台灣不會好」引爆網路熱議。對此，前立委郭正亮直言，柯文哲很有可能是在跟韓粉示好了。

中天主播鄭亦真7月31日在中天節目《辣晚報》上詢問，「現在（各參選人）擁抱韓國瑜是否奏效」，郭正亮對此直白回應，「你不覺得柯文哲就是在韓粉示好嗎？」郭進一步指出，在政治學上，有3大因素分別是候選人、政見、政黨，2024的3位參選人各占一個優勢，民進黨參選人賴清德是拿到政見優勢，因為只有綠營主張台獨，旗幟鮮明可以拿到30%到35%左右的票；柯文哲則是個人因素最具特色，所以在網路上有很大的聲量；侯友宜是好不容易把政黨的因素撐出來，但另外兩個要加強。

郭正亮進一步分析，在大規模的選舉當中，最重要的因素就是參選人本身，賴清德的魅力沒有出來，不然不可能只有這個支持度，民進黨蔡英文是拿到58%，賴清德現在只有35%，雖然跌的原因包括民進黨做的很差，如雙標、傲慢、貪汙都爆發，但實際上賴的個人形象，對比韓國瑜、馬英九、陳水扁也沒有特別突出，支持度停在三到四成，未來還是會有危險。

至於侯友宜，郭正亮強調，未來要設想如何感動選民，要開始讓選民有熱情、有能量，要知道為何而戰，焦點也一定要集中到參選人自己身上，「莫忘世上苦人多」這句話誰都會講，但只有韓國瑜表現的讓人感動，讓大家幫他拉票。