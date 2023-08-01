新竹縣有錢人多，電動車登記數量居非六都第一名，縣府面對電動車普及化趨勢及電動車充電問題，向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設「綠能建設公共充電樁建置計畫」，獲核定補助在縣內公共停車場興建220槍公共充電樁，交旅處預定明年底建置完成。

交旅處長戴志君表示，目前縣內公共停車場有26隻充電樁，分別是竹北市16隻、寶山鄉6隻及新埔鎮4隻，都是慢充樁，充電每分鐘約為1元，以標準局檢驗合格的通用充電樁，各種廠商的電動車都可以充電。

交旅處月前並在縣府右側停車場，規畫「電動車充電服務試辦區」，在2個停車格設置充電樁，方便使用電動車洽公的民眾免費充電。

新竹縣到6月底為止，全縣電動車登記數量有2239輛，位居非六都第一名，雖然購買電動車的民眾，都會在自家安裝充電樁，但外縣市開電動車來竹縣旅遊的民眾，多少會有充電的需求，以目前現有充電樁數量確實不足。

戴志君表示，政府為讓2025年達到淨零碳排目標，也希望廣設充電樁，逐漸讓電動車普及化，縣府向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設「綠能建設公共充電樁建置計畫」，獲核定經費6522萬元，由中央補助5022萬元，縣府自籌1500萬元。

計畫將在縣內公共停車場建置220槍公共充甩樁，其中慢充樁186槍，快充樁34槍，慢充樁目收每分鐘收費約1元，快充樁約半小時能充完電，要視電流量規格才能訂定收費標準。

戴志君指出，220槍充電樁將以人車密集商業活絡區域、觀光遊憩旅次吸引量大地區及交通運輸節點的公共停車空間，優先補助設置，將邀請各鄉鎮市公所研商，確定充電樁設置地點和數量，預定年底發包，明年底全部建置完成。