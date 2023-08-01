市立復興高中。（翻攝自台北市立復興高中官網）

台北市教育局明將舉辦112學年度高中以下學校校長布達、宣誓及交接典禮，卻有民眾指稱，台北市立復興高中校長遴選出現爭議，雖然最終是教育局相當推薦的人選上任，但新校長遲遲找不到幕僚，今天突然以生病為由不交接。教育局今回應，這兩天會徵詢資深校內教師擔任代理校長。

台北市教育局將在8月1日舉辦112學年度高中以下學校校（園）長布達、宣誓及交接典禮，參加者共75位，包含高中職14位、國中18位、國小42位、幼兒園1位。

教育局表示，明日由松山高中新任校長林昇茂代表宣誓，中正國中新任校長林泰安代表致詞、金華國小卸任校長曾振富及新任校長鄭盛元代表各校進行印信交接。

針對民眾稱台北市復興高中校長遴選出現爭議，台北市教育局副局長陳素慧否認此事並強調，復興高中校長遴選過程沒有爭議，一切都依照規定來辦理。

陳素慧說明，要接任復興高中的校長今日親自拿著書面報告到教育局，表明身體因素無法接任校長，教育局將在明後天徵詢具行政經驗的資深教師代理校長，任期1年，也就是到明年7月31日止，明年4至5月該校才會進行新任校長的遴選。

陳素慧表示，駐區督學將於本周到校內協助校方行政作業，穩定校內行政。