在稍早前的一般交易時段，威騰收漲1.26%。

該公司公布第四財季（截至6月30日）營收年減41%，為26.7億美元，但優於市場預估的25.1億美元。淨損為7.15億美元，相當於每股虧損2.27美元。該公司表示工廠產能利用率不足帶來約2～2.2億美元支出，導致虧損擴大。

經調整後每股虧損1.98美元，表現略優於市場預估的每股虧損2.02美元。

其雲端部門營收較前一年同期大減53%，為9.94億美元。執行長David Goeckeler表示，大型雲端服務公司正苦於庫存去化問題，導致新訂單大減。

全年營收下滑34%，為123.18億美元。全年淨損17.06億美元，相當於每股虧損5.44美元，遠不及前一年的每股盈餘4.75美元。

威騰預估2024財年第一季（截至9月底）營收介於25.5億～27.5億美元，並警告雲端業務需要減產，因此預估每股虧損介於2.1～1.8美元。市場預期每股虧損為2美元。