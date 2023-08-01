中租-KY先前公告2023年上半年自結合併營收472.76億元、年增達15.05％，續創同期新高。歸屬母公司稅後淨利130.63億元、年減7.42％，每股盈餘7.74元，仍雙創同期次高。觀察三大主要地區獲利，台灣及東協分別年減5％及10％，中國大陸則年增0.1％。

以此推算，中租-KY第二季自結合併營收創241.36億元新高，季增4.31％、年增達14.03％。不過，歸屬母公司稅後淨利61.74億元，季減達10.38％、年減達10.7％，仍創同期次高、歷史第五高，但表現低於市場預期。

投顧法人指出，中租-KY第二季營收年增率低於首季的16.13％，意謂第二季整體業績動能及放款低於首季，反映公司在兩岸經濟疲弱下仍維持較謹慎放款策略。其中，第二季台灣及中國大陸營收分別年增13％、6％，低於首季的19％、8％，僅東協維持年增逾30％。

投顧法人推估，中租-KY第二季營業利益年減15％、稅後獲利年減11％，主要反映升息及延滯率上升，導致資金成本及預期信用損失上揚。其中，台灣及東協稅後淨利分別年減6.5％及20％，僅中國大陸因認列稅務利益增加抵銷信用成本上揚而年增2.4％。

中租-KY預計8月底召開法說會，公布第二季營運及資產品質狀況。由於第二季獲利低於預期，認為今年放款動能及資產品質復甦可能低於預期，投顧法人對此下修今明2年獲利預期8％及7％，將評等自「增加持股」調降至「持有」，目標價自255元調降至215元。