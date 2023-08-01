未來12年，AI帶動GPU需求增加100~150億美元，晶片商與晶片設計受益，此外，數據中心要能像一台電腦一樣運作，內部GPU要能相互溝通，因此，數據中心需要先進交換器、路由器和專用晶片，通訊晶片，使得網路設備商受益。

沈建宏認為，就長線來看，在ChatGPT引領風潮下，AI成為各科技大廠不得不發展的產業，不讓微軟專美於前，Google亦宣布，將生成式AI功能全面導入Workspace當中，這代表未來將有全新的人機協作工作模式；手機大廠蘋果方面，機器學習（ML）和人工智慧（AI）現在已經滲透到iPhone幾乎所有的功能裡面。

沈建宏指出，台灣加權股價指數自2022年10月底觸底反彈以來，在AI議題帶動下走勢持續強勁表現，SIA預測2023年全球半導體銷售金額年衰退11.7%，2024年銷售年成長11.8％。晶圓廠客戶持續去化庫存影響，第二季展望保守，預期第二季應為營運谷底，第三季可望開始爬升，2024年重返榮耀。加權指數本益比已回升至18.8倍，高於長期均值15.2倍，指數漲升速度可能放緩，選股不選市，AI相關族群拉回可逢低布局。