中國製造業活動再陷收縮，財新7月中國製造業採購經理指數（PMI）下降至49.2，較6月跌1.3個百分點，時隔兩月再次回到50以下的收縮區間，也遜於市場預期的50.1。

從分項數據看，6月製造業需求疲弱，供給隨之同步收縮。當月製造業新訂單指數和生產指數分別為1月和2月以來的新低。調查企業反映，近期市況疲弱，客戶需求相應下降，新訂單在連續增長兩月後重現下降；受此影響，製造商產出也輕微收縮。

報告指出，外需是拖累製造業需求的主要因素。由於海外經濟衰退風險增加，外需明顯不足，7月新出口訂單指數大幅降至去年10月以來新低。

7月製造業就業繼續惡化，用工規模連續第5個月下降，但降幅邊際放緩。企業減少用工的原因，主要是市場需求有限，也有降本增效考慮。當月積壓工作量基本保持穩定，部分受訪企業表示，夏季電力供應緊張對訂單交付有不利影響。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業景氣度降至收縮區間，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實。中共中央政治局定調目前經濟運行面臨新的困難挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。

王喆強調，政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。目前貨幣政策對供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。