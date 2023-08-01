知名導演克里斯多夫諾蘭執導新片《奧本海默》至今在台上映11天票房正式破億，深受影迷好評。其中在片中飾演美國原子能委員會的創始委員「路易斯史特勞斯」的知名男星小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)，他最近受訪也透露自己當初接演的原因。

導演諾蘭和太太、同時也是他的製片夥伴艾瑪湯瑪斯一直都很想和小勞勃合作，小勞勃回憶當時正好結束漫威電影宇宙的工作，想挑選自己有興趣的電影來演，本想好好休息一段時間，把重心放在家人與其他興趣，但一聽到諾蘭的邀請，他便直接答應，「這可是克里斯多夫諾蘭」。小勞勃也表示《奧本海默》的陣容龐大、參與的演員都非常優秀，「但是正當我們準備開拍的時候，世界大事就接二連三發生，讓這部電影成為很多事情的比喻。」

小勞勃接演後，便認真研究該角色，他透露自己從祖父那邊獲得了塑造施特勞斯的大量靈感，其實他的祖父曾是第二次世界大戰的英雄，退休後創辦了一家玻璃公司，最終為歷史悠久的克萊斯勒大廈做出了貢獻。同時，他也認為史特勞斯與奧本海默之間的關係相當錯綜複雜，史特勞斯城府極深，「他總是有一些動機會讓你說：『他其實是對的。』」

為了詮釋史特勞斯，小勞勃他毫不猶豫減掉多餘的頭髮，更笑說：「我的髮際線推到很後面其實讓我想到我爸，那並不是一件壞事，雖然這讓我太太預先看到我以後禿頭的樣子。」除了幫助他更融入角色，他直言諾蘭也有點擔心他會不會敷衍了事，「但我絕對不會那麼做，我只是後來常常戴棒球帽而已。」