演員黃健瑋先前遭L先生指控下藥性侵他的妻子，事後不僅下跪求饒，還寫和解書願用300萬解決，接著又遭女演員Mia指控「趁機性交」，並怒斥到底有多少「交往對象」，引發軒然大波，未料，Mia稍早再度發文：「你對女人們做的事情，會一件件報應在你的女性親人身上」，掀起網友熱議。

Mia透露目前身體無恙，不過和老公正協議分居，她指出當初選擇具名指控時，就能預期關係變化的可能，但沒料到壓力如此龐大，導致老公磨牙嚴重，必須轉診面顎關節門診，自己的恐慌藥物也增加劑量，而上週五接到母親辱罵電話後，一度想要結束一切，不過想到父親的臉，以及對朋友許下的承諾，便放棄想要輕生的念頭，雖試著讓自己變好，但若有下一回合，不知道能否扛的住。

Mia表示比起黃健瑋對自己做的事情，更想控訴這個社會：「為什麼一個女生被傷害之後，全世界都會繼續傷害她？為什麼曾經的弱勢在獲取資源之後，會成為加害者的一環？既然這是社會常態，揭開的傷口與疼痛意義何在」，接著指出若影視產業無視女性身處業界的困境，即便做到與韓國並駕齊驅的程度也不值得驕傲。

Mia透露老公兩周前看著音樂會名單時，反問她：「怎麼又是同一群人？黃健瑋的事製作單位擺爛，出席音樂是要代表誰？」，她則回覆：「代表人性」，接著向黃健瑋撂下狠話：「你對女人們做的事情，會一件件發生在你的女性親人身上。這是我對你最仁慈的意念」。

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