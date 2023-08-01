寶雅第2季營收為52.81億元，年增20.78%，營業毛利為21.86億元，毛利率為41.39%，營業利益為5.96億元，營業利益率11.29%，稅後盈餘4.75億元，年增65.64%，單季每股盈餘4.59元；累計今年上半年營收為105.74億元，年增16.38%，營業毛利為45.54億元，毛利率為43.07%，營業利益為14.3億元，營業利益率13.52%，稅後盈餘11.33億元，年增43.06%，每股盈餘10.95元。

截至6月底為止，全國共有328間寶雅、41間寶家。

寶雅國際表示，公司將持續展店，藉由新美妝店型，布局美妝品類，並在下半年推出店中店，提升消費者購物體驗；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司帶來正面貢獻。

美系外資最新報告指出，寶雅第2季毛利率可能讓市場失望，我們預計第3季度/第4季度門店新增速度將加快，即使在競爭和利潤更嚴峻的情況下也有助於增強銷售實力恢復，不過考量2023年第2季業績，我們將寶雅獲利預估下調3%到4%，重申「買進」評等，但目標價由643.56元下調至630元。