民眾黨英文官網被發現使用「Vote White；Vote Right」標語，遭解讀有「投給白人，投給右派」意涵。對此，民眾黨主席柯文哲今（1）日在高雄受訪時表示，翻成英文給台灣人看其實沒問題，但給外國人看就有，代表文化差異，以後要找母語是英文的人來審查。

柯文哲昨晚前往南投配天宮參拜，對於英文官網出現爭議，柯文哲笑說「直接中翻英就是這樣」。他說，那句話的意思是要大家「投給白色力量、投給正確的政黨」，沒想到就被笑了。

柯文哲今到高雄出席活動時，再被問到英文官網爭議，他直說，要找真正的外國人來寫英文網頁，因為中文沒問題嘛，「票投白色力量、票投正確方向」，翻成英文給台灣人看沒有問題，但給外國人看就有問題，所以這就是文化差異。

柯文哲重申，中文翻成英文，在台灣看沒有問題，拿到外國看有問題，以後英文網站要找母語是英文的人來注意，最起碼要注意到來審查。