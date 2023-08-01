卡努颱風位於台北東方910公里海面上，以北北西轉西北的方向前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據氣象局最新預測路徑，颱風暴風圈有機會在周四深夜至周五上午之間碰到台北陸地，是否放颱風假，這次換考驗北部首長了。

卡努颱風路徑變數多，不少民眾都指望能放颱風假，台灣颱風論壇在臉書發文，最新預測路徑顯示，颱風暴風圈有機會在周四深夜至周五上午之間碰到台北陸地，這次換考驗北部首長。同時另一個觀察重點是颱風轉向的時間點，目前台灣氣象局預計卡努抵達台灣東北方時，會慢速北轉，算是所有機構裡面最偏東的，日本、韓國、大陸則預測颱風路徑比較西，來到台灣北北東方才轉向。

台灣颱風論壇表示，不要小看颱風轉向位置，全台灣風雨程度會差很多，需持續觀察，另外中南部會有強的西南風，大雨躲不掉，只是大雨很多或稍多的差異而已。

氣象局表示，預估颱風周四（3日）距離台灣最近，周三、周四（2日、3日）颱風外圍環流影響，西半部皆有局部短暫陣雨；北部地區降雨較持續且明顯，山區累積降雨會更多，請多加留意，中南部降雨較局部、短暫，而東半部大多為多雲，降雨機率較低，因位在背風側，反而要注意東南部地區容易出現焚風，午後山區有局部短暫陣雨。