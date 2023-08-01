父親節即將到來，第一銀行為卡友準備一系列歡慶好禮，從餐敘到旅遊，皆享精采禮遇，回饋金額逾5,000元。即日起至12月底，持一銀卡至優選旅行社分期，滿額享最高3,500元刷卡金；出國推薦五福旅遊「新加坡、馬來西亞一銀獨家行程」，卡友現折1,000元。

如果是自助旅行也不必擔心，旅遊住宿的訂房網如：AGODA、BOOKING.COM、TRIP.COM、KLOOK、KK DAY與AsiaYo等，刷一銀卡滿5,000元以上享2％現金回饋，上限1,000元。此外，透過航空公司訂票者，滿2萬元以上，登錄還可享分3期0利率優惠。

父親節送禮不可少，第一銀行與昇恆昌、采盟免稅店推出分期滿額最高贈1,600元刷卡金，即日起至8月10日前使用台灣Pay於昇恆昌支付，單筆滿1,000元享100元回饋，讓卡友向爸爸表達愛意；饗美食也是增進感情的好方法，卡友至莆田、金色三麥、古拉爵等餐廳消費，單筆滿額現折200元；另，王品旗下餐廳以王品瘋Pay綁卡，消費滿額筆筆再享6％王品瘋點數。

新戶透過網路申辦「一銀桃園市市民卡聯名卡或認同卡」完成指定任務最高享1,000元刷卡金回饋，還有旅行社、免稅店、航空公司、國外飯店與國內外訂房網，刷卡消費紅利5倍送，及外幣消費最高再享5％回饋。