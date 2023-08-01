排尿是日常生活中不可或缺的生理過程，但一天尿幾次才算正常？對此，台北慈濟醫院泌尿科主治醫師戴定恩表示，正常情況下，每天排尿次數約為4～8次，每次尿量約為200～400毫升，若發現尿液過少可能是一個警示信號，應盡快就醫檢查。此外，他還指出，包括頻尿、尿失禁及尿滴漏都屬異常排尿狀況，不可不慎。

戴定恩在臉書粉專「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，尿尿不是只有痛才有問題，若出現以下4種異常排尿狀況，應盡快就醫檢查：

1、頻尿：戴定恩指出，患者會感到需要頻繁排尿，且每次排尿量偏少，可能原因包括膀胱過度活躍、尿道感染、尿道狹窄或其它膀胱問題。

2、尿失禁：戴定恩說明，患者會出現無法控制尿液流失的情況，可能由多種原因引起，包括肌肉無力、膀胱過度活躍、神經損傷等。而尿失禁又可分為3種，分別是努力性尿失禁，如咳嗽、打噴嚏或運動時引起；緊迫性尿失禁，無法忍受到達膀胱的尿液壓力；混合性尿失禁，即同時有前2者症狀。

3、尿滴漏：戴定恩表示，指的是排尿前後滴下尿液的情況，可能是由於尿道梗阻、前列腺問題、尿道狹窄或膀胱肌肉無力所致。此外，尿滴漏可能引起尷尬和不適，需要使用護理產品來保持乾爽。

4、尿液過少：戴定恩解釋，正常情況下，每天排尿次數約為4～8次，每次尿量約為200～400毫升，若是尿液量明顯減少，可能是脫水、腎臟問題、尿道阻塞或使用某些藥物所致，應盡早就醫檢查。