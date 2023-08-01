食品藥物管理署今天公布邊境檢驗不合格名單，美國櫻桃、泰國山竹再度上榜，尤其美國櫻桃多達6批，合計18.7噸。食藥署表示，每年6到8月是美國櫻桃輸台旺季，今年不合格情況比往年高一些，目前針對3家美國製造廠出產的櫻桃，已採100％逐批查驗。

食藥署每周公布邊境檢驗不合格產品，本次共檢出17件，其中6件為美國櫻桃，分別由4家廠商進口，合計1萬8708公斤，全數依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心副主任林旭陽說明，6批美國櫻桃違規情形相同，都是殘留農藥滅芬座，目前已依規定調高抽驗率。

林旭陽進一步說明，針對進口的美國櫻桃回溯其進口商和製造廠，主要來自3家美國製造廠，針對來自這3家製造廠的產品，會100％逐批查驗；至於來自其他零星製造廠的產品，也就是所有美國櫻桃，都是50％的加強抽批。

據統計，美國櫻桃已是第四周出現在邊境檢驗不合格名單中。林旭陽說明，每年6到8月是美國櫻桃的產季，蔬果類產品偶爾會發生農藥殘留不合格的情形，但一周6批並非常見情形，食藥署將持續加強關注並依規定抽驗。

另外，泰國山竹也是邊境檢驗不合格名單上的常客，食藥署本周公布1件殘留農藥佈飛松和賽滅寧，共677公斤，依規定退運或銷毀。據統計，今年6月底以來已驗出5件泰國山竹不合格，皆為農藥殘留。

林旭陽說明，針對泰國山竹，近6個月已累計5批檢驗不合格，因此已提升為20％的加強抽批；如果是同一進口商的產品，近6個月內累計2批，將會再提升為50％加強抽批。