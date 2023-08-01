台灣目前65歲以上人口數約400萬人，國發會人口推估系統預測，2033年高齡人口將突破600萬人；若扣除主計處公布的高齡勞動參與率近一成，屆時退休人口總數粗估約540萬人，占全台人口總數超過兩成。

基富通總經理王浩宇表示，隨著戰後嬰兒潮邁入退休高峰期，未來10年台灣退休人口將大幅增加，也喚起國人對於退休準備的重視。不過對於多數人來說，準備退休金最難的兩件事是：開始、持續，其實只要踏出第一步，就成功一半，再來是持之以恆，完成剩下的50%。

規畫上，可參考「好好退休準備平台」機制，透過小額投資、專家協助篩選適合中長期理財的基金，幫助小資族、上班族踏出第一步，再藉由定期定額與平台的鼓勵機制，養成紀律理財的習慣，循序漸進達成安穩退休的目標。

舉例來說，25到35歲的小資族，收入或許不高，卻來日方長，若能及早開始，可運用時間創造複利價值，如：每月定期定額3,000~5,000元，鎖定穩健或積極型基金，以累積人生第一桶金作為首要目標。

35到60歲的三明治族群，通常上有高堂、下有子女，背負家庭重擔，但大多數薪資收入隨著年資而成長，此時，可將第一桶金投入穩健的配息型基金，一來作為緊急預備金，二來將每月配息持續投資、養出更多基金；另外，定期定額可適度增加到5,000~8,000元，累積第二桶金。

60到65歲的準退休族，逼近退休年限，無法承擔高風險投資，但小孩多已長大成人，壓力逐漸減輕，資產也達一定規模，此時將前面兩桶金投入穩健或保守型基金，且定期定額投資增加到10,000~12,000元，以穩健型基金為主，做最後衝刺。

65歲退休後，再將前期累積的資產，投入保守的配息型基金，源源不絕領息，支應日常生活花費，安享退休人生。