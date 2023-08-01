有些民眾出國會選擇搭廉價航空省旅費，一名女網友透露，只要飛行時間不超過10小時，她都會搭廉航，不過身邊一些收入比她低的朋友，出國都搭傳統航空，讓她想不透原因；內行網友整理出兩者的差異，包括行李托運、班機時間、班機穩定度、專業度及服務，傳統航空都優於廉航，直言「都出國玩了，為了省幾千塊浪費時間有夠不值得。」

一名女網友在《Dcard》發文表示，出國只要飛行時間不超過10小時而且直飛，一定會選擇廉航，她自認收入不低，偶爾也會住高級飯店，「但覺得搭飛機只是幾個小時，選貴的很不划算。」

原PO表示，身邊一些收入比她低的朋友很少選擇廉航，反而都搭傳統航空，「我百思不得其解，真的覺得跟廉航體感沒有到差非常多，短程上飛機就是睡覺，也不需要看電影，所以大家究竟是為了什麼原因不想搭廉航？」

內行網友都表示「廉航取消航班機率較高吧，航班調度比不上傳航，怕麻煩」、「差別在行李托運、班機時間、班機穩定度、專業度、服務，都出國玩了，為了省幾千塊浪費時間有夠不值得」、「搭過一次廉航還是乖乖回去搭傳航，那個空間真的小到不行，腳都不知道放哪，而且廉航行李加上去也沒便宜多少。」

也有網友認為現在廉航價格沒有非常吸引人，「因為今年飛日本的價格，有些廉航比傳統航空貴」、「我之前也很愛坐廉航，但現在價差沒有大到讓我想搭，而且傳統航空起飛降落都比較穩。」