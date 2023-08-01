房仲第一品牌「永慶房屋」年年獲體育署《運動企業認證》，每年舉辦籃球、羽球及壘球等三大運動賽事，注入資源，提供員工多樣化的體育活動，除了提升內部運動風氣，更活絡了工作氣氛、凝聚同仁向心力，至今已累積超過5500人次的永慶同仁響應。

7月起《第四屆永慶盃羽球賽》活力開賽，提供女雙、男雙及混雙賽制，鼓勵員工跨店組隊參賽，報名人數突破250人，再次刷新紀錄。近日，永慶房屋更於國際級重要獎項「2023亞洲最佳雇主獎」締造6連霸佳績，不僅是房仲業唯一紀錄，也成為全台極少數獲得金獎的優質企業。

有好的工作氣氛員工也更有歸屬感，永慶人主動組成加油團於球場邊歡呼加油。(圖/永慶房屋提供)

永慶人挑戰高薪 也持續累積「無形財富」

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，運動可以紓解壓力，也有助於維持身心理健康，各項體育賽事不僅是鼓勵同仁維持運動，也希望員工挑戰高薪同時，也能持續累積健康、親情、愛情等「無形財富」。因此，永慶房屋推動「聰明工作、健康生活」理念，直球挑戰「業務工作沒底薪、靠自己、高工時」等傳統印象，除了提供新進業務同仁「每月5萬」的新人期保障收入，還規劃「一對一師徒制」教育訓練，用心栽培每一位永慶新秀，建立起團隊合作緊密的永慶文化。

此外，陳賜傑分享，永慶房屋更提供「優渥獎金福利」及「最高70K以上的高底薪制度」，率先業界實施「彈性工作8小時」制度，尊重員工照顧家庭、重視生活品質等個人需求，成功打造高保障、好薪情、重團隊、要健康的幸福職場。

運動可以紓解壓力，更有助於維持身心理健康，永慶房屋年年獲體育屬《運動企業認證》從未中斷。(圖/永慶房屋提供)

在永慶當業務不孤單 團隊就是神隊友

「因為想買房才加入永慶拚高薪，沒想到學長姐業績好、球技也好！真的好厲害！」永慶房屋經紀人曾品瑄表示，過去曾接觸過傳產及服務業工作，對於一成不變的制式職場感到窒息，為了早日實現買房的夢想而投入房仲業。入行前對房產知識全然不懂的她，也確實在「師徒制」的訓練之下快速進步，僅在第三個月就與師父合作，完成第一筆成交；重視團隊共戰的永慶文化，也讓曾品瑄在永慶擁有一起成長的好戰友，也是本次參加羽球賽的最佳拍檔。

另一位永慶房屋經紀人葉宏富，則是加入永慶房屋僅1年，就斬獲新人王、百萬戰將等好表現。葉宏富指出，一開始也會擔心做業務工時長，會沒有時間與家人朋友相處，但永慶提供「彈性工作8小時」制度，真的差很多，只要在時間內完成工作進度就能安心下班。而他也在永慶職場收穫「true love」，與店務秘書女友組隊參賽，在羽球賽創造更多甜蜜回憶。

2023年永慶房屋持續擴張服務，徵才不中斷，提供2023年底前報到的業務新人「5萬元X12個月」保障收入，不需房產經驗也不用綁約，還有完整制度幫助新人快速上手；羽球賽結束後，下半年也還有壘球賽。葉宏富表示：「在永慶當業務真的不一樣！永慶有運動競賽還有店聚餐、員工旅遊，感情好合作也就更順暢，有問題也隨時找得到人問，有興趣真的可以來試試看！」