粉絲步出靈堂準備跟車。（中天新聞提供）

【LIVE直播】親姐捧遺照伴最後一段路 粉絲告別天后李玟｜2023.08.01 @ChinaTimes

天后李玟（CoCo）今（1日）上午9點30分於香港殯儀館進行大殮儀式，2位姊姊捧著她的遺照，約莫10點30分在她的〈月光愛人〉歌聲中進行移靈，準備送往歌連臣角火葬場進行火化，全場哭聲此起彼落，多人掩面痛哭，護送她最後一程，48年璀璨人生化作一縷輕煙，過程未見到李玟的外籍老公Bruce及2位繼女。

李玟的靈柩送出會場外後，只見李玟兩個姊姊抱著遺照，與8位扶靈人並排站在殯儀館門口，眾人神情相當哀戚、凝重，仍無法接受李玟離世的噩耗，只見甄妮先行過去安慰李玟的兩位姊姊，並獻上擁抱，悲傷場面讓人看了不捨，隨後，李玟恩師姚謙走到二姐李思林身旁致意，只見對談到一半時，李思林忽然掩面哭泣，更一度哭倒在姚謙肩上，姚謙見狀相當不捨，但依舊強忍悲傷拍拍李思林的肩膀，似乎希望她能夠堅強面對。

李玟的靈柩上了黑色廂型靈車後，家屬和親友、粉絲等人搭上遊覽車先行離開，接著由白色、紫色花束圍成的靈車也駛離停車場，開到馬路上時，一旁的民眾都大喊：「CoCo一路好走！」、「CoCo再見！」，許多人掩面哭泣，還有人尖叫哭到腿軟蹲下來。

今為李玟扶靈的人士為姊夫何錦麟、音樂伯樂姚謙、尊敬的前輩甄妮、華納音樂高層Jonathan Serbin、30多年摯友彭文慧、主持人兼資深歌迷楊楊、舊金山中學同學李百敏、好友馮余慕莊。