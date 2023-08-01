民眾黨主席柯文哲近日針對前瞻計畫軌道工程開炮，針對高雄預算比台北拿得多，柯文哲今（1）日受訪時強調，錢的數額不是問題，還是要算成本效益，不要太多政治干擾經濟。而軌道運輸有一定標準，「難道你想要在玉山蓋捷運嗎？在阿里山蓋高鐵？」

柯文哲批評軌道建設執行率太低，國發會痛斥不實指控。柯文哲今在高雄受訪回應，那就請他們提供真數據，到底實際上完工幾％講清楚，就像他以前每次在問社會住宅，內政部次長花敬群講這麼多沒有用，不要講規畫中，就回答兩個數字，中央政府社會住宅開工幾戶、完工幾戶，其他都不要提。

柯文哲強調，軌道建設也是一樣，到現在為止，預算完成率幾％，「你不要講一大堆粉飾太平，講數字就好」。

柯文哲也提到，軌道運輸有一定的標準，單向每小時超過2萬人叫高運量，每小時5000人到2萬人為中運量，5000人以下就不一定要用軌道運輸，可以用公路來解決，特別是很快的無人電動車就會出現。

他認為，軌道運輸有一定標準，「難道你想要在玉山蓋捷運嗎？在阿里山蓋高鐵？」至於社會民主黨台北市議員苗博雅嗆他「能說出哪條前瞻軌道不必要蓋嗎？」柯文哲直說，當政府這個不敢決定，這種政府就是無能政府。

對於前瞻預算高雄拿1265億，台北只有184億。柯文哲認為，錢的數額不是問題，是那個錢該不該花，用的效果怎麼樣，該用還是用啊，不要錢花下去沒有效益的嘛，還是要算成本效益。

柯文哲認為，政府還是要負責任，所以不要太多政治干擾經濟，經濟問題還是要經濟思考，當然有些要考慮城鄉分配，但不要用政治完全扭曲經濟。