天道盟天鳴會會長李宗漢被訴前年受託以500萬元買凶，教唆男子蔡易昇開槍殺死天道盟濟公會八里分會前會長林文章，最高法院駁回上訴，將李依教唆殺人罪判刑15年，另洗錢罪判刑9月，併科罰金10萬元，有期徒刑部分應執行有期徒刑15年6月，全案定讞。

判決指出，李宗漢因受「戴戴」囑託，尋找殺人之做案槍手，而在2021年2月17日以向林男開槍可獲200萬元，若致死亡則提高至500萬元等語，教唆蔡易昇（另案判刑17年10月定讞）殺害林。

獲對方承諾後，李委由他人告知蔡易昇得以被害人暱稱尋找臉書照片，並帶蔡易昇前往林的住處附近，2021年年4月12日，蔡易昇即在林男自住處下樓時，朝林胸部連開2槍，導致林當場死亡。

李宗漢依約給付蔡易昇行凶報酬時，為掩飾該筆款項來源，使「戴戴」逃避追訴，收取「戴戴」交付之170萬元現金後，透過他人與蔡易昇之妹相約見面，先當場交付50萬元現金，另約定每月見面交付現金餘款，以此方式移轉蔡易昇之殺人犯罪所得並隱匿其來源、所在與去向。

後來蔡的妹妹知悉蔡易昇因殺人案件遭羈押後，2021年9月12日收受由李交付之餘款現金120萬元，並將蔡易昇殺人犯罪所得170萬元中之71萬8718元花用殆盡。