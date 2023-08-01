想了解飼養毛孩小撇步嗎，新手毛爸媽即日起可至北市動物之家的「動保小教室」參與「台北e大」毛孩學院線上課程，北市動保處表示，透過課程讓新手毛爸媽充分了解飼主應盡責任及毛孩照顧小技巧，完成1小時學習時數還能領小禮物，開心帶毛孩一起回家。

動保處指出，為提升認養飼主教育制度及精進課程內容，於今年7月在動物之家建置「動保小教室」，即日起有飼養意願的民眾可先到動物之家與待認養毛孩互動，並使用現場電腦或個人手機、平板電腦於「台北e大」線上觀看毛孩學院課程。

動保處也說，透過課程了解飼養毛孩相關知識及應盡責任，做好飼養毛孩心理準備，且須備妥飼養空間及用品，讓收容動物有機會回歸家庭生活並減少棄養可能，現場完成認證時數1小時即可認養動物之家毛孩。

為讓民眾可在輕鬆環境中學習，「動保小教室」特別營造咖啡廳氛圍，現場也提供咖啡包、茶包及小糖果等小禮物供完成學習時數認證的民眾領用，民眾也可自行攜帶環保杯於現場享用，每日數量有限，送完為止。

動保處表示，依據「台北市公立動物收容處所動物認領認養辦法」規定，申請認養動物的飼主須接受至少1小時的飼主責任、動物福利及動物飼養管理教育，此外，至台北市動物之家認養的飼主可獲多項認養福利措施，如犬貓終身免費狂犬病疫苗預防注射，認養7歲以上或收容1年以上的犬貓，更能享有終身免費多價混合疫苗注射及每2年1次的健康檢查服務。