BREAKING: The Los Angeles County Sheriff's Department is investigating the discovery of a body inside a 55-gallon drum in Malibu Lagoon Monday morning. The LA County coroner just arrived as of 1:50 p.m. this is a developing story. pic.twitter.com/3Jwc485Roh — The Malibu Times (@TheMalibuTimes) July 31, 2023

Body found inside 55-gallon drum in Malibu Lagoon. What we know: https://t.co/JERJuhAk1I pic.twitter.com/hSRWhuUoUy — KTLA (@KTLA) July 31, 2023

美國洛杉磯郡警長辦公室說，今早在馬利布潟湖州立海灘上的一個桶子內發現一具男性遺體。桶子最早是在昨天發現，一名救生員覺得重量很可疑，今早打開後才驚見屍體。

「洛杉磯時報」報導，洛杉磯郡警長辦公室凶案組探長雷納加（Hugo Reynaga）說，昨天下午3時左右，州立公園一名維修工人看到這個黑色塑膠桶浮在馬利布潟湖（Malibu Lagoon）上，用獨木舟把桶子帶近岸邊，但沒有打開桶子。

雷納加說，今早10時左右，一名值勤救生員看到桶子又出現在潟湖裡，於是下水把桶子拖到沙灘上，打開後發現屍體。

熟知調查內情的消息人士說，救生員對桶子重量感到懷疑，因此打開桶子。由於未獲授權公開發言，這名消息人士要求不具名。

雷納加又說，警方仍在判定桶子來源，不清楚是否被潮水帶過來。

他說：「晚間8時左右，這裡漲潮了，桶子可能是從海洋漂過來，之後卡在潟湖裡，但我們不確定。」

雷納加說，凶殺案調查人員將檢視此區所有攝影機的畫面以尋找線索。

他還說，目前無法說明桶屍案受害者可能遭遇什麼事。至於這具遺體被塞進桶子多久，雷納加說，遺體的「腳看來尚未腐爛」。

法新社記者拍到的照片顯示，這個已封口的桶子直立放在馬利布碼頭（Malibu Pier）附近的淺水域。

馬利布位於風景優美的海岸線，車程距離洛杉磯不到1小時，有眾多名人住在這一帶，包括英國搖滾天團「酷玩樂團」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin），以及在長青美劇「六人行」（Friends）中飾演「莫妮卡」（Monica）的寇特妮考克斯（Courteney Cox）。

好萊塢女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）、影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與社交名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）都曾住在這個世外桃源。

桶子是歹徒常用的棄屍工具。去年，米德湖（Lake Mead）湖水退去後，浮現一個桶子，裡面裝著一具謀殺案受害者的骸骨。犯罪集團觀察人士說，此案可能是數十年前附近的拉斯維加斯黑幫所為。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120801