阿里山英迪格酒店在新任總經理上任，來自捷克的席雅酷（Jakub Sippl）將為阿里山英迪格酒店帶來新的創造力與奉獻精神，他期待著透過領導團隊，將英迪格品牌的獨特魅力發揚光大。同時，席雅酷並鼓勵客人體驗充滿靈感的生活，積極支持嘉義地區的觀光發展，期待將嘉義打造成台灣指標性的觀光景點。

席雅酷幼年時受到父母的影響，很早就開始接觸旅宿服務業。他的父母都在酒店業服務，讓他對於這個行業產生濃厚興趣。憑藉著多年在亞洲地區酒店業的經驗，包括越南、寮國、柬埔寨、印尼和菲律賓等地，他對於度假酒店有著獨到的見解。從餐飲服務部門開始，他一步一腳印地拓展在酒店服務業的經驗，並以打造令人難忘的顧客體驗和提升奢華與服務水準的聲譽而聞名。

席雅酷表示，阿里山英迪格酒店開業半年內已經取得了良好的成績，但仍有許多進步的空間。他視這些挑戰為酒店成長的契機，致力於提升品牌知名度與服務品質，並進一步拓展台灣觀光市場。席雅酷表示，上任之後最迫切的任務，是期望阿里山英迪格酒店能傳遞「真正的待客之道」並「成為客人摯愛的傑出酒店。

阿里山英迪格酒店是IHG洲際酒店集團在臺灣的第三家英迪格酒店，擁有84間客房、餐廳、酒吧、宴會廳、多功能會議室、健身中心、無邊際戲水池等豐富設施，是為台灣地區最高海拔的國際品牌酒店。