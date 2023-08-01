國民黨總統參選人侯友宜展開為期3天的訪日「友誼之旅」，今接受日本日本NHK、朝日新聞專訪，對於日媒關注台海情勢，侯友宜重申，他受合乎中華民國憲法的九二共識，反對台獨、反對一國兩制，並務實對話交流，降低兩岸衝突。

侯友宜今日在東京巨蛋酒店接受日本媒體NHK、朝日新聞各一小時專訪，NHK節目專訪將於今晚9點播出，朝日新聞則在今晚網路上露出，侯友宜也透露，日本媒體相當關心台海情勢，他也訪談中再次重申立場。

侯友宜強調，他接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對台獨、反對一國兩制，台灣未來前途由2300萬人做決定，「我們有責任在台海穩定上盡最大努力」，他再次重申，希望堅守民主自由制度，提升國防軍備能力，務實對話交流，降低兩岸衝突。

侯友宜今下午預定拜會日本前首相麻生太郎、自民黨最大派閥「安倍派」的重量級眾議員萩生田光一，對此，侯友宜表示，下午自民黨的安排，一切尊重自民黨的安排，並相信一定會做到賓至如歸的安排的過程，非常謝謝他們。