立法院臨時會7月31日三讀通過《外役監條例》修正案，新增毒犯也有遴選資格，引發在野黨批評。對此，法務部長蔡清祥1日親上火線說明，強調只有單純吸食及持有毒品的受刑人，符合一定條件才能到外役監，法務部有相相關戒癮的配套措施，至於製造、販賣或運輸毒品者，還是不能進外役監。

立法院臨時會7月31日三讀通過《外役監條例》修正案，新法雖提高外役監受刑人遴選門檻，明訂最少須服刑超過3分之1，也大幅增訂多項進入外役監的消極條件。但在野黨批評，新法保留累犯進入外役監的可能，並新增毒犯也有遴選資格，引發在野黨立委質疑、批評。

國民黨立委林為洲質疑，「毒犯進入外役監，1個月可以放假2天回家吸毒，他戒得掉嗎？」另立委陳椒華則表示，「外役監條例、司法制度拿回民眾的信任恐還有一段路途」。

面對立委質疑，法務部長蔡清祥今回應，《外役監條例》修正，只有單純吸食及持有毒品的毒品案受刑人，符合一定條件才能獲得外役監遴選資格到外役監，外役監服刑可以返家探視，但法務部會嚴加監控，返回監所一定要進行驗尿，如果有吸毒的陽性反應，會送回一般監所，並收回他的所有縮刑。

蔡清祥說，法務部是有配套措施，並不是所有的毒品犯都能進外役監，法務部是著重在吸食及持有毒品的毒品犯，是要幫助他們在監所戒癮治療，早日復歸社會，不要再犯、再施用毒品，所以會有相關戒癮的配套措施，至於製造、販賣或運輸毒品的毒犯，還是排除外役監遴選資格，不能進外役監服刑。

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