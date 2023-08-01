隨新竹市長高虹安上任而擔任市府最重要局處之一的教育處長童鳳嬌，1日無預警辭去教育處長職位，回歸新竹縣政府教育局，消息傳出讓教育界相當錯愕，市府表示，童是因個人生涯規畫離開市府團隊，即起有資深參議代理處長；這也是高虹安上任後，繼前行政處長謝泊泓因婚外情被拔官之後，第2位離職的一級主管。

據了解，新竹市目前面臨多項教育難題，包括多項學校工程流標，學區畫分、營養午餐發包、安心通學專車等問題都急待解決，擔任如此重要局處首長的童鳳嬌在上任僅7個月就無預警離職，也讓外界非常擔憂未來竹市教育的各項工程與政策的推動。

市府則表示，童鳳嬌因有個人規畫而須離開團隊，市府由衷祝福，其任內推動新竹好學各項教育政策不遺餘力，無論是在營養午餐加碼補助、學區畫分研究、智慧與國際教育推廣，以及通學專車規畫上都有初步的成效，市府對此表示感謝。

即起教育處長將暫由資深參議代理，各項教育業務無縫接軌，皆依照相關計畫執行中，不會有任何影響，「新竹好學」持續現在進行式，市府團隊會繼續努力。