將藝術送入鄰里，讓民眾在就近的庄頭也能感受廳堂等級節目的第十三屆庄頭藝穗節，將於8月5日開始，由南台灣交響樂團《絕對經典-老歌旋律》、永興樂皮影戲劇團《濟公傳奇》與錦飛鳳傀儡戲劇團《臺灣傀儡嘉年華》揭開序幕，36檔精彩節目將陸續走入高雄二十五個行政區，將分「庄頭歌仔戲」、「庄頭音樂會」、「庄頭戲劇」與「庄頭偶戲」等廳堂級演出搬到庄頭，以多元精采的節目帶給大高雄各區民眾更多的幸福與藝文樂趣。

「庄頭歌仔戲」今年將推出12場優質好戲，讓劇迷與歌仔名角一起度過精彩的周末夜晚。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局王文翠局長表示，「庄頭藝穗節」自2011年啟動，每年都邀請國內傑出的表演藝術團隊將廳堂級節目送到大高雄庄頭巡演，讓非市區民眾能免除舟車勞頓，在最近的公園、學校、廟埕就能欣賞精彩的表演。王文翠也感謝所有演出團隊，一路以來共同成就庄頭藝穗節。今年庄頭藝穗節節目也特別規劃人聲合唱類團隊演出，讓民眾能欣賞不同類型表演節目，體驗不同的表演藝術內涵。

「2023庄頭藝穗節」將從八月一路熱鬧到十月，集結各種觀眾最喜愛的表演類型與優秀演藝團隊，包含「庄頭歌仔戲」、「庄頭音樂會」、「庄頭戲劇」與「庄頭偶戲」四種類型，在大高雄二十五個行政區啟動接連近3個月、36場的表演藝術大匯演。

偶戲世界既豐碩且多元的面貌，再現偶戲戲曲在常民生活中的親和熱力。（圖片來源：高雄市文化局提供）

最受民眾喜愛的「庄頭歌仔戲」今年將推出12場優質好戲，有明華園天字戲劇團《藏乾傳》、春美歌劇團《再世情緣》、明華園日字戲劇團《八仙傳奇》、尚和歌仔戲劇團《千波弄與田薩曲》、勝秋戲劇團《封神無雙》、秀琴歌劇團《包公審梅花》等精彩劇目，帶來一檔檔感人肺腑、高潮迭起的精彩劇碼，與劇迷與歌仔名角一起度過精彩的周末夜晚。

「庄頭親子劇」邀請有口皆碑的奇巧劇團、豆子劇團、蘋果劇團、唱歌集音樂劇場等高雄傑出演藝團隊，帶來《劍俠秦少游》、《傻豆騎士2》、《愛道歉的小狐狸》、《魔神候補生-親子音樂劇》等適合全家共賞的精彩好戲，戲劇中融合東西方、傳統與現代，也結合現實與魔幻，和大小朋友一起在周末享受冒險與想像的歡樂氣氛，今年也特別邀請到風神寶寶兒童劇團帶來讓孩子快樂欣賞的歌仔戲《風神寶寶之火燄山》，讓台語文和傳統戲曲透過藝文聆賞向下扎根。

每年都能以親近民眾的演出受到迴響的「庄頭音樂會」，本次由薪傳打擊樂團、新古典室內樂團、南台灣交響樂團、高雄市管樂團與唱歌集音樂劇場帶來音樂劇、交響樂與打擊樂等不同風格的節目，享受由不同類型的器樂與人聲所構築的音樂悠揚之美。另外還有藝穗節首度邀演的人聲樂團，將由Fantasia人聲樂團、SONAR 聲吶人聲樂團帶來不同往年的演出類型，讓民眾能在庄頭社區中享受優美的歌聲與旋律。

藝穗節的「庄頭偶戲」由永興樂皮影劇《濟公傳奇》、錦飛鳳傀儡戲劇團《臺灣傀儡嘉年華》、天宏園掌中劇團《西遊記-弼馬溫》、新世界掌中劇團《南俠風雲〜登峰之戰》及金鷹閣電視木偶劇團《大話西遊－鬧天宮》推出7場轟動武林、驚動萬教的精彩好戲，讓民眾有機會觀賞到不同型態偶戲演出，感受精巧操偶手法、熱鬧金光效果的觀劇感受，認識偶戲世界既豐碩且多元的面貌，再現偶戲戲曲在常民生活中的親和熱力。

音樂會精彩演出讓民眾能在庄頭社區中享受優美的歌聲與旋律。（圖片來源：高雄市文化局提供）

從8月5日起到10月29日的周六、日晚上，演藝團隊輪番登場，「高雄ㄟ庄頭，就是作夥幸福相聚的舞台」，戲台上藝術表演者賣力演出，戲台下笑聲掌聲接連不斷，街訪鄰居相招一起看表演，感受更自然有趣的表演氣氛。