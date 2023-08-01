au Jibun Bank日本7月製造業採購經理人指數（PMI）終值為49.6，略高於初值49.4，但仍低於6月終值49.8。

負責這項調查的S&P Global Market Intelligence經濟學家Usamah Bhatti表示，日本製造業下滑主要因為國內外市場客戶需求疲軟導致新訂單減少。

7月製造業產出分項指數連續第2個月陷於萎縮，儘管萎縮力道較6月放緩。

衡量製造業新訂單的分項指數亦連續第2個月低於50榮枯分界線，意味著仍然處於萎縮。

但這份最新報告也有亮點，由於燃油與大宗商品價格持續下滑，企業的成本壓力正在緩解。S&P Global經濟學家Bhatti表示，持續有跡象顯示7月份的通膨壓力持續緩解，包括投入成本通膨率創下2021年2月以來新低。

此外，日本製造業對未來一年的展望仍然樂觀，該分項指數仍維持在6月創下2021年10月以來的新高水準。調查顯示，這是因為日本製造業看好需求持續改善，以及這場大流行病和通膨壓力對經濟的影響將持續減弱。