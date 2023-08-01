新竹1名男子不滿交往4年前女友小美分手後不願意復合，竟把交往期間偷偷拍攝下的小美裸照截圖後，印成大量傳單，在某家汽車旅館前亂撒，還傳訊息威脅蘇女「我會傳到網路上，讓大家看妳在床上的表現」，小美提告後，男方用36萬和解，最後法院審理後依妨害秘密罪、恐嚇罪合併判8月，緩刑2年。

根據判決書，兩名當事人原本為男女朋友，交往超過4年多，但在108年8月分手，男方多次要求復合遭到拒絕，竟在隔兩年後，將兩人過去交往期間拍攝的小美裸照，把重點部位模糊化後，印成傳單，在某家汽車旅館前散播。

之後男方又從2021年1月17日到3月6日之間，不斷傳訊息騷擾恐嚇小美，「你今天再不連絡我，我會讓全世界都知道你是誰」、「你的左右鄰居親朋好友都會收到高清照片」、「這輩子都別交任何男朋友也別想要結婚」、「今天起希望你都不交男朋友，不跟異性出門，不然你跟一個男人在一起，我就毁掉你們一次。」

法官審理後認為，男子與女方為前男女朋友關係，男方明知女方已無意願復和，竟散布涉及女方身體隱私部位之照片，並加註貶低女方社會評價之文字，侵害個人隱私及名譽，而且不斷發簡訊、打電話恐嚇女方，對女方身心造成相當大的傷害。念及男方坦承犯行，並與女方賠償36萬元調解後取得諒解，依妨害秘密罪、恐嚇罪合併判8月，緩刑2年。