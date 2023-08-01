台北市轄內列管的公部門、公私立學校、百貨公司、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面的餐飲業等8大類場所共1.1萬多家，即起不得使用生物可分解塑膠材質的免洗餐具。（劉彥宜攝）

為落實減塑，台北市1日起擴大禁用生物可分解塑膠（PLA）免洗餐具，政策上路首日，環保局針對北市列管禁用免洗餐具的8大類場所業者展開稽查。環保局表示，列管的業者約1.1萬多家，將優先針對有店面的餐飲業者進行稽查。違反情事者將依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元。

環保局資源循環管理科長林鈺惠指出，依環保署6月29日公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，自8月1日起，轄內列管的公部門、公私立學校、百貨公司、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面的餐飲業等8大類場所共1.1萬多家，內用、外帶均不得提供生物可分解塑膠材質的杯、碗、盤、碟及餐盒等免洗餐具。

她說明，環保局已於7月至北市轄內列管之業者進行宣導工作，包括說明法令公告內容、相關宣導等，確保業者瞭解政策內容，依法落實。若有違規情形，將依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元。

林鈺惠說，生物可分解塑膠材質於杯底會有7號標誌，並加註PLA字樣。稽查時會看店內有無使用塑膠類容器，並在櫃檯觀察販售情形，今日會完成150家查核，後續1個月會稽查1000至2000家，搭配相關查核作業進行。

林鈺惠解釋，生物可分解塑膠是由塑膠材質加上玉米、甘蔗等生物可分解材質，原希望能夠對環境更加友善，但經這幾年實驗發現，要能夠完全分解需要長達6個月時間、60度以上高溫及特定菌種，台灣地狹人稠分解狀況不太好，有可能還是送焚化爐焚燒。因此期望透過法令規範，進一步落實源頭減量目標。

至於便利超商的微波食品是否也在法令限制範圍內，林鈺惠說，雖然微波食品屬塑膠類容器，但是是在中央廚房出產時就用塑膠承裝，商品形式於法律可被豁免，但如果是在現場填裝便當、飲料等，則不在許可範圍內。