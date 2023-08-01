為了預防糖尿病，現代人會避免讓血糖飆升的食物，但醫師提醒，低GI（升糖指數）食物雖不易使血糖波動劇烈，卻常是高脂或含果醣食物，因為高脂食物含有害心血管健康的飽和脂肪等物質；果糖則會增加罹患脂肪肝、糖尿病的風險，因此民眾應吃高纖、高蛋白食物，才能同時獲得血糖穩定又減重的效果。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，許多民眾有吃低升糖指數（GI）的食物就不會胖的迷思，事實上，生活中有不少低GI卻地雷到不行的食物，因為油脂會降低碳水化合物的GI值。研究發現，喝葡萄糖水加油脂的受試者，血糖上升的速度比喝葡萄糖水的受試者慢。

他表示，首先是高脂食物，油脂會降低碳水化合物的GI值。人吃了油膩的食物，例如巧克力蛋糕 (GI:38)，鹹酥雞，鍋貼或冰淇淋(GI:41)，血糖上升速度不快，但是這些飽和脂肪、反式脂肪和Omga-6植物油都在破壞人體健康。此外，澳洲研究發現，雖然炸薯條(GI:63)的GI值比煮馬鈴薯(GI:78)低，但是炸薯條的飽腹感只有水煮馬鈴薯的1/3，「油和精緻澱粉的組合會讓人食慾大增。」

果糖堪稱是最可怕的低GI食物（GI：15），雖然幾乎不會影響血糖，但卻是脂肪肝和糖尿病的元兇。因為果糖不會讓血液中的葡萄糖上升，而是直接經由肝臟代謝成脂肪、引發脂肪肝，及胰島素阻抗，且因胰島素阻抗現象會讓人體脂肪停止燃燒，進而越來越胖。

蕭捷健表示，為了健康和減重，人應該要避開高GI食物，但這未必代表低GI食物都是健康食物，好的低GI含有高纖、高蛋白，幾乎都是低GI食物，因此選擇食物除了看GI值，還要排除高脂、含果糖類的食物。