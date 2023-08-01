受到訂單不穩、庫存等影響，據勞動部統計，截至本周為止，有654家事業單位、1萬330人通報實施無薪假（減班休息），雖然整體較上周減少，但金屬機電工業反而上升至5222人，工具機已成無薪假重災區，勞動部官員坦言，金屬機電的確是較辛苦的產業。

據勞動部公布，本周實施減班休息人數達1萬330人，製造業占比約8成、達8130人，其中又以金屬機電工業5222人最多，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月(含)以下，並以月多休4天、5至8天為多。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本周有某大型輪胎大廠實施至7月底後不再實施、恢復正常營運，因此減少600多人實施，會再持續觀察看看；金屬機電工業中則有2家工具機產業，共通報實施約200人。

黃維琛觀察，內需服務業目前已趨穩定，但外銷導向的製造業占整體減班休息人數約8成、金屬機電占比又更高，並以工具機上下游、金屬製品、自行車零組件等，會再持續觀察；但外銷主力的資訊電子並未有太大增加，並未見到大廠實施，如果電子業也回穩，應該不用多久減班休息就可以逐漸穩定。