台南市政府觀光旅遊局長懸缺5個多月，人事終於定案，副局長兼代理局長林國華獲得真除。目前觀旅局的網站已經更新局長的資訊，今天下午的市政會議，林國華也將正式宣誓就職。

目前台南市政府的一級機關中，還有財稅局長陳柏誠轉任高雄市國稅局長、工務局長蘇金安退職等2位局長出缺，市長黃偉哲透露說，財稅局長已有人選。

市府指出，林國華學經歷豐富，台南一中畢、成功大學都市計畫系學士、台灣大學建築與城鄉研究所碩士、嘉義大學企管系博士；曾任太魯閣國家公園管理處技佐、內政部營建署幫工程司、台南縣政府城鄉發展局課長、台南縣風景區管理所所長、台南縣政府觀光旅遊局科長、副局（處）長、台南市政府觀旅局副局長、台南市政府觀旅局代理局長。

據了解，前觀旅局長郭貞慧今年2月辭職參選民進黨台南市第一選區立委初選後，即由副局長林國華代理至今。鑑於明年有台南400、台灣燈會等大型活動，觀旅局業務十分吃重，議會不分黨派議員曾多次公開向黃偉哲推薦林國華是適合人選。