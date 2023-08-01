農業部今(1)日正式掛牌成立，「農業部揭牌儀式暨部長布達典禮」盛大召開，由行政院長陳建仁授證與交接閣揆印信，農委會主委陳吉仲正式接任農業部長。

立法院今年5月三讀通過的農業部共設有8個三級行政機關、7個三級試驗研究機構，8個機關包含農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署、農業科技園區管理中心。

7個機構包含農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所與生物多樣性研究所；而農業部本部則設有8司6處，包含綜合規劃司、農民輔導司、畜牧司、農業科技司、國際事務司、資訊司，另新成立資源永續利用司和動物保護司。

資源永續利用司和動物保護司長分別由企劃處長莊老達接任，動物保護司由畜牧處副處長江文全接任。

其餘單位升格後長官大多未有變動，有變動者如綜合規劃司司長由農水署主秘蔡巧蓮接任；農業科技司司長由台中區農改場長李紅曦接任。

農業部的成立回應了1988年520農運的訴求，今日揭牌儀式中，副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌出席，許多立委也由有出席；另外農委會前主委陳保基、彭作奎、陳志清、林豐喜、林聰賢等也共同出席，見證這歷史的一刻。