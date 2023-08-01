基隆市公車處為全台所剩不多的地方政府公車機關，但因結構性問題與負債連年攀升，導致公車車體老舊及故障頻傳，上周末更有車「修不完」，導致民眾等到氣炸事件發生，基隆市長謝國樑也回應將對公車處團隊改組。基隆市公車處1日表示，由於該處離職及退休員工大增，將招募40名新進駕駛，8月18至8月31日可報名，詳細簡章將會於8月中公告，可望解決人力問題。

公車處表示，該處近年退休與離職的員工大幅增長，為避免離退潮產生人力不足的問題，預計招募新血駕駛40名。目前公車駕駛員的薪資，分里程載客數與全勤獎金，薪資加起來有4萬5千元到5萬元左右。

公車處說明，本次將徵選進用正取40名、備取10名駕駛員，甄試報名費為650元整，並採線上報名。若不諳網路系統報名的考生，可利用甄試網站多元客服協助。本甄試預計於8月中公告簡章，報名期間為8月18日至8月31日，筆試為9月24日，路考為10月21日，並於10月31日放榜後，依離退職的缺額依序遞補。

公車處強調，員工是企業永續經營最重要的資產，將積極招攬和留住人才，營造建立一個友善的工作職場，讓員工感到幸福和滿意。同時將秉持公平、公正、公開的核心價值，委託專業試務機構松盟科技股份有限公司辦理本次公開甄試試務。