八仙山國家森林遊樂區提早至6點半開園，圖為八仙山親水區。(林業署台中分署提供)

八仙山國家森林遊樂區提早至6點半開園，圖為八仙山觀瀑平台。(林業署台中分署提供)

八仙山國家森林遊樂區提早至6點半開園，圖為迎客中心愛心登山杖。(林業署台中分署提供)

炎炎夏日，上山避暑遊客眾多，著名的谷關七雄之首八仙山主峰步道登山口位於八仙山國家森林遊樂區內，步道全長6公里，來回約需8小時，林業署台中分署8月起特別將夏季入園時間提早到6時30分，讓民眾有足夠時間登頂，避免摸黑下山。

林業署台中分署指出，台中市和平區境內谷關七雄步道，深受民眾喜愛，常呼朋引伴前往登山體驗自然風光。其中八仙山主峰步道全長6公里，步道陡峻高低落差約有1366公尺，來回約需8小時。

八仙山主峰步道登山口位於八仙山國家森林遊樂區內，園區去年遊客約14萬9000人次，今年暑假光7月份就有1萬4000多人造訪。為了讓民眾有足夠的時間登頂，避免摸黑下山，台中分署8月起特別將夏季入園時間從原本7時，提早半小時到6時30分就開園。

此外，為了服務遊客，特別邀請國家森林志工們使用國產竹材製作愛心登山杖，放置於遊客中心，提供借用，讓民眾在步道行走時，協助上下坡時減輕四肢肌肉的負擔，幫助行走、安全支撐，使走路更平穩。

林業署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區除了有多樣化的森林資源，更有豐富水資源，在親水區中感受沁涼的十文溪溪水是夏日遊八仙山的一大特點。十文溪溪水經過沉沙池過濾後引入親水區，並設置止滑磚及遮陽棚讓大人小孩都能安心戲水，不僅如此，戲水同時可遠眺八仙山壯麗山景。

林業署台中分署指出，八仙山遊客中心於今年 3月重新開幕，讓到訪遊客了解這座超過百年歷史及豐富自然生態資源的八仙山；遊客中心賣店販賣八仙山特色商品及台8線周邊社區生產之農特產品，可口消暑的「柑橘吸凍」和具原民風味的「五葉松蜜辣椒」是不可錯過的品項，也是支持在地社區及山林永續概念之商品。