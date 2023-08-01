前瞻預算補助分配引發藍綠不公爭議，台中市議員江肇國1日指出，台中市在爭取前瞻建設上許多缺失，包括未提送計畫、執行不利等，且前瞻計畫有很大一筆經費補助在軌道建設，但市府對軌道建設態度改變，以致計畫補助未有著落，「請市府思考如何更積極爭取預算，不要再讓市民有錯誤的印象」。

中市府交通局表示，台中捷運藍線綜合規畫已於今年2月20獲交通部審查通過並於4月18日函轉行政院續審，目前尚未通過行政院核定；捷運綠線延伸線可行性研究計畫總經費約355.91億元，計畫已於2020年7月經交通部審查通過，並於2020、2021和2022年3次陳報行政院審議，市府已依中央2022年9月2日書面意見完成補充修正，並於今年2月24日提報中央審查，交通部已於7月25日轉陳行政院審議，行政院也尚未通過。

台中市政府研考會表示，依據審計部今年7月27日公布前瞻第三期特別預算審核報告，台中市獲核定計畫總經費365.13億元，其中中央補助228.31億元、地方自籌136.81億元；至於台中捷運藍線綜合規畫，因尚未獲行政院核定，中央補助經費約675.59億元尚未到位。

江肇國1日透過臉書社群指出，他查詢立法院審查第四期前瞻計畫的審查意見，發現台中在爭取前瞻建設上有許多缺失。首先，台中停車空間不足，但交通部擴增前瞻計畫的停車場額度看不到市府積極提出計畫申請，且多項數位建設經費，甚至已符合申請設置全民運動館的行政區也未提出申請計畫。

其次，台中市爭取到的預算，工程進度落後，被要求改善輔導，確保工程進度跟驗收品質。最後是前瞻計畫的經費補助有很大一筆在軌道建設，自林佳龍擔任市長時代，中央就已經要核定補助軌道建設731億，但盧秀燕市長上任後，除了藍線變更爭議外，山海線要求中央違反規定全額補助，由於市府對於軌道建設的態度改變，至今這些計畫補助都未有著落，

江肇國強調，中央不會大小眼，計畫按照程序提送都會公平競爭。請市府思考如何更積極爭取預算，不要再讓市民有錯誤的印象，誤以為中央在卡預算，這些競爭性的預算是市府的責任，為了市民請加油好嗎？