板樹體育館擁有完善的環境，並且經常舉辦活動，獲得身心障礙者的喜愛。(板樹體育館提供／黃邱倫台北傳真)

板樹體育館擁有完善的環境，並且經常舉辦活動，獲得身心障礙者的喜愛。(板樹體育館提供／黃邱倫台北傳真)

多次獲得教育部與新北市政府肯定的板樹體育館，近期遭到指控刁難身心障礙者事件，板樹體育館工作人員昨日出面回應，直言是財團法人新北市身心障礙者體育運動總會違反規定在先，在強制退租並且告知後才關燈，並沒有所謂的刁難一事。新北市體育總會身心障礙運動委員會主任委員張梅英表示，板樹體育館是全國身心障礙者的運動天堂，擁有完善的環境與設施，不能因為某些人的舉動而讓板樹體育館這些年來為身障者的努力付之東流。

板樹體育館擁有寬廣的腹地，場內無障礙設施吸引了全國身心障礙者的奔相告知，全國身心障礙總會前秘書長、輪椅夢公園執行長陳國嘉說，新北市身障者只要在計程車或是康復巴士上告訴司機要去體育館的時候，司機就知道要往板樹體育館方向走，這樣的好口碑是多年累積下來，甚至其他縣市的身障者都將板樹體育館視為朝聖之地。

談到這次事件，館方表示，該單位是以公益時段的優惠價來承租場地，但館方有明文規定公益時段是不能從事教學的，然而對方卻從去年到今年3月多次被發現有教學的舉動，並且還將發球機帶到場內，明顯違反規定，經過多次勸導無效後才會在7月23日強制退租，而且當天要關燈的時候也有告知他們，怎能說我們刁難，希望透過這次事件導正風氣，歡迎所有團體能場館使用設施，但得依照規定走，無規矩不成方圓，不是嗎？

陳國嘉指出，板樹體育館自106年起，接受輪椅夢公園的請求，導入各項身心障礙運動元素，由原來一位身障者都沒有的運動場館，一步一步走到現在幾乎變成身心障礙者專屬場館，一年服務超過一萬人次身心障礙者，整座體育館幾乎一半的空間為身心障礙相關設備佔據，在場館裡進行的身心障礙活動一年超過100場，而且這些活動從未向身心障礙者收取任何費用，對身心障礙者付出這麼龐大服務能量，我們想問問：全台灣還有第二個對身心障礙者友善到如此地步的運動場館嗎？

張梅英強調，身心障礙者不能拿自身缺陷當作護身符，要求所有人都要退讓，這是不合理的，違反規定在先卻要無限上綱至責怪場館不友善、不平等，唯有自立自強方能抬頭挺胸做人！