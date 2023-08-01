今年8月起將陸續實施10項新措施，配合中央實施措施6項，其中竹市府推出的新措施共計有4項，包括試辦「裝卸貨停車格」智慧開單及科技執法、開放50戶以上社區申請清運垃圾子車及廚餘、開辦走失手鍊服務、推出路邊停車費共同繳費平台。

市府指出，竹市新制包括8月1日起在市區23處路邊試辦「裝卸貨停車格」智慧開單及科技執法，採無紙化收費、限貨車停放，收費時段為早上8時至晚上10時，前30分鐘免費、31至60分鐘收費30元，限停1小時，超過1小時即採取科技執法，避免無車格可用及併排裝卸貨影響行車安全。

並攜手宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣等縣市，推出「路邊停車費共同繳費平台」，透過4家指定行動支付APP，即可繳納8縣市路邊停車費。

為提升中小型社區居民丟棄垃圾便利性，維護市容環境，竹市8月1日起開放50戶以上社區申請清運垃圾子車及廚餘。

幸福友善方面，為維護身心障礙者人身安全，竹市將於8月15日開辦走失手鍊服務，針對第1類及有走失之虞的身心障礙者，提供守護安全有效的協尋手鍊，加強城市守護網。

中央政策部分，自8月1日起開放新竹社福卡搭乘台鐵（具專屬性及不發售無座票之列車除外），民眾只要持社福卡即可於新竹市及新竹縣任一個火車站，從專用通道進站、出站，無須另行購票，每次單趟補助上限為社福點數50點（1點即1元），讓新竹市民生活更便利、樂活在新竹。

推動「15至30歲年輕族群心理健康支持方案」，8月1日起將補助每人3次免費心理諮商服務，協助調適心理壓力與負面情緒。

肝癌患者免疫加標靶合併療法也首次納入健保給付，提供免疫療法加標靶藥品的雙標靶療程。

放寬防疫措施，針對新冠輕症確診者，自主健康管理10天將研擬縮短為5天，目前中央各部已達成初步共識，待定配套措施後，擇期正式公布。

啟動「禁用PLA免洗餐具」措施，公部門、公立與私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所，不得再提供生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具，新竹市環保局亦會針對轄內列管場所稽查輔導作業，違者可處1200元以上、6000元以下罰緩。

112年度住宅補貼計畫於8月1日上午9時至8月31日下午5時開放申請，自購住宅貸款利息補貼年限最長20年，優惠貸款額度最高250萬元；修繕住宅貸款利息補貼最長15年，貸款額度最高80萬元，營造安心成家環境，相關申請條件及規定，可至內政部營建署網站查詢。