儘管在新人選秀會上落選，不過畢業自輔仁大學的P. LEAGUE+新秀劉光尚，在受邀新竹街口攻城獅參加試訓的期間努力展現，也獲得教練團肯定，1日球團正式和他簽約，劉光尚也已投入攻城獅休賽季技巧與團隊訓練，新賽季他期許自己把握上場時間，並為團隊防守帶來貢獻。

選秀會落選後，劉光尚迅速調適心情參加攻城獅試訓，他坦言：「收到攻城獅球團邀約後，只想著把握機會證明自己。能加入攻城獅非常感動，我會很珍惜這次機會。」

參與試訓後，劉光尚對於正、副隊長高國豪與蕭順議印象深刻，他說：「從第一次訓練起就完全體會到國豪學長的技術、身體對抗性，而順議學長在練球時展現的拚勁與積極度也讓我印象深刻。」

攻城獅總教練林冠綸則說：「在選秀會前就有關注到劉光尚這位球員，他極具潛力且運動能力佳，擁有不錯的身體素質，訓練過程中展現對職籃生涯的渴望，這樣的拚戰精神令我印象深刻，希望他加入後能與朱雲豪與蕭順議多對抗並從中學習。」

練球空檔劉光尚也到攻城獅主場熟悉環境並挑選個人置物櫃位置，其位置就在「小黑」曾柏喻旁，劉光尚透露：「我當初去看HBL高中籃球聯賽時看到他大殺四方的表現，就此成為小黑學長的粉絲，沒想到現在居然成為他的隊友，這緣份很不可思議。」

試訓期間表現亮眼 攻城獅正式簽約「跳跳人」劉光尚。（新竹街口攻城獅提供／陳筱琳台北傳真）