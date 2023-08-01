美國佛羅里達州39歲女子克莉絲托（Krystal Talavera），兩年前因為服用含植物葉「卡痛」（Kratom）萃取物的保健食品，因而陷入昏迷，緊急送醫後仍不治身亡。家屬控告保健品銷售業者「Kratom Distro」不當致死，上週四（27日）佛州聯邦法院判決出爐，業者必須賠償死者家屬1,100萬美元（約新台幣3.4億元）。

根據NBC新聞、福斯新聞、「商業內幕」網站報導，克莉絲托是一名護士，育有4名子女，2021年6月20日，她在幫家人準備早餐時，突然間昏迷倒下，當時她身旁就有一袋半開的「卡痛」保健食品，上面標示著手寫的產品名稱「天空塵埃」（Space Dust）。

Family of Florida mom who died from herbal substance kratom wins $11M suit https://t.co/iVPBj4Vj6Z pic.twitter.com/SHlnxmxa2I — New York Post (@nypost) July 30, 2023

家人發現後，趕緊將不省人事的克莉絲托送往醫院，但為時已晚。驗屍結果顯示，克莉絲托死於帽柱木鹼（mitragynine）急性中毒，這是卡痛葉的主要成分之一，在高濃度下食用者會產生類鴉片反應，如鎮靜、噁心、嘔吐或成癮，也可能導致呼吸困難，嚴重時會致人於死。

家人表示，克莉絲托透過網路購入這款保健品，以為它如業者所稱，是一種全天然、安全的日常補充劑。她的大兒子菲利佩利（Devin Filippelli）控訴，業者未就可能產生的健康風險，向消費者提出警告。

菲利佩利說，在母親過世前一天，他才剛從高中畢業。他說，母親是這個家的核心，他很感激法官的判決，但再多的錢「也無法讓我媽回來，或是麻痺我的痛苦。」

美國聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration）曾在2016年將卡痛與海洛因、迷幻藥、大麻並列一級毒品，但此舉遭到民眾反對，只能取消禁令。根據美國2021年全國藥物使用與健康調查（National Survey on Drug Use and Health）顯示，12歲以上人口中，約有170萬人使用卡痛，主要用來治療疼痛、焦慮、憂鬱，以及緩解鴉片戒斷症狀。

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