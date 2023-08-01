500大科技業營收總額及獲利總額分別占台灣5000大企業比重39.54％、45.47％，較2021年的37.63％、37.06％也再度提高，顯示500大科技業對台灣整體經濟的重要性越來越高。500大科技業中，公發公司占有409家，仍然是500大科技業的主體，但非公發公司的家數由82家提升到91家，非公發科技企業也仍然有很大潛力。

500大科技業營收前10大企業依次為鴻海(2317)、台積電(2330)、和碩(4938)、廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)、聯發科(2454)、友達(2409)及聯電(2303)。其中，聯電是由2021年的第12名上升到第10名，其他9家企業中排名上升的則為和碩及廣達各由第4名及第5名上升到第3名及第4名，聯發由第10名上升到第8名。

但根據500大科技業的企業經營績效綜合指標100大排名前10名來看，則呈現不同的面貌。其中台積電以經營績效得分95.97分高居經營績效榜首，旭隼(6409)以94.27分居於第2名，第3名至第10名依次為明緯企業、嘉澤(3533)、聯電(2303)、創意(3443)、中美晶(5483)、元太(8069)及川益科技。經營績效前10名的綜合績效得分都在90分以上。其中僅川益科技為川湖企業的子公司、屬於非公發公司。

CRIF進一步分析發現，在2022年科技業經營績效100大企業中，有28家企業為連續三年營收淨額、稅後純益及EPS（每股純益）同步成長的企業。CRIF指出，在過去三年新冠疫情中連續三年營收成長已經相當不容易，同時稅後純益能夠連續三年成長，則顯示這28家企業在同業中有很強的競爭力，再加上EPS同步成長，則代表這28家公司伴隨的股利成長性也很強，堪稱是最強科技業。

這28強企業中有13家企業為與半導體產業相關公司，可以看得出半導體產業在我國科技產業中的地位。其中前10強企業仍然由台積電排名第1名，聯發科排名第2名，聯電排名第3名。第4名至第10名依次為台達電(2308)、欣興(3037)、矽品、力積電(6770)、南亞科(2408)、世界(5347)及元太科技。科技業前10強中6家也為半導體產業相關公司所包辦。值得注意的是台積電在經營績效100大企業及科技業28強都居於第1名，顯示一家好企業無論用何種評量方式都能展現企業優秀的一面。

CRIF指出，雖然今年科技產業遇亂流，連台積電也受到國際客戶的影響下修營收成長，不過這都只是一時的影響，從科技業28強所代表的產業來看，除了半導體業、IC設計業外，包括印刷電路板業、光電材料及元件製造業、被動元件業、電子零組件業、無線通信機械器材業，都仍是景氣轉好時可期待的產業。