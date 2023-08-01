S&P Global Market Intelligence公布南韓7月製造商採購經理人指數（PMI）經季調後為49.4，優於6月份的47.8。雖然仍是連續第13個月陷入萎縮，但萎縮力道緩解許多。
調查顯示，新出口訂單分項指數升至50.2，總於擺脫了連續16個月的萎縮態勢（低於50），主要因亞太地區和歐洲主要市場的需求升高，尤其對汽車產品與半導體的需求。
受到新訂單復甦帶動，7月製造業整體訂單分項指數從6月的45.0大幅回升至48.7，為12個月以來最輕微的衰退。製造業產出分項指數則46.5回升至47.2。
S&P Global經濟學家Usamah Bhatti表示，企業認為這是為需求逐步改善做好準備的信號，需要增加人手和擴大採購。
兩個相對應的分項指出顯示，製造業就業增長創下17個月來新高，製造業採購量為12個月以來首度增長，而製成品庫存則創下18個月以來最大跌幅。
通膨方面也有所改善，投入價格分項指數為2020年6月以來首次下滑，而產出價格則出現2020年8月以來最大跌幅。
衡量生產展望的分項指數從6月份創下的6個月低點52.4跳升至56.2，顯示南韓製造業對未來的產出更為樂觀。
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