國民黨總統參選人侯友宜昨天率團訪日，日本媒體產經新聞今報導稱國民黨較為親中，外界關注侯友宜是否擔憂被貼標籤，對此，侯友宜強調，他是中華民國的國民、是土生土長的台灣人，他出身就是保家衛國、保護中華民國，國旗永遠烙印在我心裡，「我出來選舉就是捍衛中華民國」。

侯友宜表示，他一直強調自己是中華民國的國民，他是一個土身土長的台灣人，他出生就是保家衛國、守護中華民國，所以他戴著國旗，強調「國旗是烙印永遠在我心裡」，他謝謝國家這麼多年的照顧跟栽培，「我出來選舉，就是捍衛中華民國」。

對於昨日在國會辦公室見到國會議員和僑胞，被認為是比較高規格的禮物，侯友宜表示，謝謝國會不同黨派的議員連袂出席，而且來滿多的僑胞來鼓勵跟加油打氣，讓他非常感動，尤其在日本一個國家有這麼多的人、這麼多的政界人士表達支持跟關懷，除了謝謝以外，他會更加努力，為中華民國盡最大的心力。

針對此次訪日是否要強化和中華民國的連結，侯友宜強調，他就是一個中華民國捍衛國家的一個不變的理念，這樣一個理念他走到哪裡，就是宣揚中華民國，事實上在國際這樣一個特殊狀況底下，他仍然勇敢往前走，這是要努力地走出台灣的外交困境。

侯友宜說，台灣的外交困境中可以看到，從2016年以來，台灣在國際處境上斷交了9個國家，只剩下13個邦交國，台灣在國際參與和國際事務上，碰到重重困難，越碰到困難更要走出去，讓國家被更多人來認同支持。