針對台中市前瞻補助僅228億元，名列六都倒數第二，民進黨市議員江肇國今天抨擊市府爭取經費有「未提送計畫、計畫不周、執行不利及軌道建設懸而未決」等3大缺失。台中市府回應表示，已積極爭取，期望中央挹注更多資源，讓市政建設儘早到位；在軌道建設部分則駁斥，並非市府爭取補助不力，而是中央未通過計劃。

民進黨台中市議員、中市立委第六選區參選人江肇國今天在臉書發文抨擊台中市獲前瞻經費補助少的原因包括未提送計畫，包括停車場、數位建設等計畫；計畫不周延、執行不利，工程進度落後，被要求改善輔導；軌道建設態度改變、懸而未決，並指稱，中央在前市長林佳龍時代就已要核定補助軌道建設731億，盧秀燕上任後，除藍線變更爭議外，山海線要求中央全額補助。江並強調，中央不會大小眼，計劃按照程序提送都會公平競爭。

台中市政府研考會表示，據審計部今年7月公布前瞻第三期特別預算審核報告，台中市獲核定計畫總經費365.13億元，其中，中央補助228.31億元、地方自籌136.81億元。而台中捷運藍線綜合規劃，因尚未獲行政院核定，中央補助經費約675.59億元尚未到位，市府積極努力爭取中央補助，期望中央挹注更多資源，讓市政建設儘早到位。

「非市府爭取補助不力，而是計劃根本未獲通過！」交通局長葉昭甫強調，市府在前瞻計畫軌道建設爭取推動中捷藍線與綠線延伸計畫，兩大建設已多次送中央審查，但因為中央遲未核定通過，無法進一步爭取補助經費，盼中央能聽取地方殷切期盼的心聲，讓工程早日開工，給大台中民眾更多元的大眾運輸。

葉昭甫指出，台中捷運藍線綜合規劃已於112年2月20獲交通部審查通過，交通部於4月18日函轉行政院續審，目前尚未通過行政院核定；而藍線興建總經費約需1615億元，由中央補助675.59億元、台中市須再自行負擔939.55億元。

另外，捷運綠線延伸線可行性研究計畫總經費約355.91億元，計畫已於109年7月經交通部審查通過，該部於109年10月、110年9月及111年6月已3次陳報行政院審議，市府已依中央111年9月2日書面意見完成補充修正，並於112年2月24日提報中央審查，目前交通部已於112年7月25日轉陳行政院審議，行政院也尚未通過。